Praet è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi parte ufficialmente il calciomercato invernale. Tutte le squadre cercheranno tramite la sessione di riparazione di migliorare la propria rosa. Come ogni anno nel mercato invernale non è semplice (a volta neanche opportuno) compiere grandi stravolgimenti. I club cercano sempre di effettuare degli acquisti mirati che possano essere utili alla causa. Laè molto attiva sul mercato e, dopo una prima parte di stagione complicata, vuole trovare rinforzi giusti per invertire la rotta. Tanti i nomi che circolano in orbita “Viola” sia in entrata che in uscita. Come riportato da Tuttosport, l’ultima idea risale aldi Dennis, ex Sampdoria, attualmente in forza al Leicester., piace: ecco chi esce Allainteressae ...