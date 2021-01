Porto | Felipe Andersen verso il ritorno al West Ham | poi un nuovo prestito?

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Due presenze, zero gol e zero assist in campionato. Non è certo stata esaltante fin qui la stagione diAnderson, attaccante delHam inaldove è poco impiegato dal tecnico Conceição. Secondo quanto riporta il Guardian, l’obiettivo delHam sarebbe quello di far rientrare alla base l’ex Lazio per poi trasferire il giocatore in un altro club europeo. La cessione in estate è uno scenario sempre più concreto. SportFace.