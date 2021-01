Ponte Morandi, nuova accusa nell’inchiesta per il crollo: “Omissione di atti d’ufficio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) C’è una nuova accusa nell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La procura di Genova contesta anche l’Omissione di atti d’ufficio: la nuova contestazione riguarderebbe i mancati controlli da parte di chi doveva verificare lo stato di salute della struttura crollata ma anche delle altre parti collegate e da parte di chi doveva vigilare sul gestore. I pubblici ministeri, insomma, vogliono fare luce anche su eventuali inadempienze del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sono 71 le persone indagate, tra ex vertici e dirigenti di Autostrade e di Spea (la società ‘sorella’ che si occupava delle manutenzioni) e del ministero. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) C’è unasuldel, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La procura di Genova contesta anche l’di: lacontestazione riguarderebbe i mancati controlli da parte di chi doveva verificare lo stato di salute della struttura crollata ma anche delle altre parti collegate e da parte di chi doveva vigilare sul gestore. I pubblici ministeri, insomma, vogliono fare luce anche su eventuali inadempienze del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sono 71 le persone indagate, tra ex vertici e dirigenti di Autostrade e di Spea (la società ‘sorella’ che si occupava delle manutenzioni) e del ministero. ...

Genova. La procura di Genova contesta anche l'omissione di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, il viadotto ...

