Pomezia | morto per Covid il Direttore del DSM Eduardo Ferri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dottor, molto riconosciuto e apprezzato in città, non ce l’ha fatta. Era ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani perché affetto da-19. A dare la notizia della tragica scomparsa deldel DSM della ASL RM6 è stato il Sindaco diAdriano Zuccalà, attraverso un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “Lutto a: è scomparso il dott.del DSM della ASL RM6 È venuto a mancare in queste ore il dott.del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche della ASL RM 6. Ci stringiamo intorno ai suoi affetti e a tutti i collaboratori del dott.in questo momento così ...