Pogba nel mirino del PSG: offerta faraonica dei parigini (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paul Pogba è finito nel mirino del Paris Saint Germain: ecco la cifra che i parigini sarebbero disposti a mettere sul piatto per l’ex Juve Il Manchester United, senza il rinnovo di contratto, sarebbe disposto a lasciare andare via Paul Pogba la prossima estate. Chiara la volontà del francese di cambiare maglia, con i ‘Red Devils’ che alzerebbero bandiera bianca per accontentarlo e non rischiare inoltre di perderlo a parametro zero nel 2022. Pogba sarebbe valutato 80 milioni di euro e, stando al portale Todofichajes.com, il Paris Saint-Germain sarebbe balzato in pole su Juventus e Real Madrid. LEGGI I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paulè finito neldel Paris Saint Germain: ecco la cifra che isarebbero disposti a mettere sul piatto per l’ex Juve Il Manchester United, senza il rinnovo di contratto, sarebbe disposto a lasciare andare via Paulla prossima estate. Chiara la volontà del francese di cambiare maglia, con i ‘Red Devils’ che alzerebbero bandiera bianca per accontentarlo e non rischiare inoltre di perderlo a parametro zero nel 2022.sarebbe valutato 80 milioni di euro e, stando al portale Todofichajes.com, il Paris Saint-Germain sarebbe balzato in pole su Juventus e Real Madrid. LEGGI I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

