Più debito nelle imprese. Il (vero) volto della pandemia secondo Confindustria (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’industria italiana ha un problema, un eccessivo debito verso le banche. La grande pandemia ha portato nelle casse delle imprese quei denari che sarebbero dovuti arrivare grazie alla normale attività, ma che invece hanno assunto le sembianze di prestiti bancari garantiti dallo Stato. Questo ha senza dubbio permesso a molte aziende di sopravvivere ma c’è anche il rovescio delle medaglia: più credito vuol dire anche più debito. Una criticità che non è certo sfuggita agli economisti del Centro Studi di Confindustria. “Nel 2020”, hanno scritto in un report gli esperti coordinati e diretti da Stefano Manzocchi, “il credito bancario alle imprese italiane ha registrato un balzo (+7,4% annuo a ottobre), spinto dai prestiti emergenziali con garanzie pubbliche, arrivati oggi a ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’industria italiana ha un problema, un eccessivoverso le banche. La grandeha portatocasse dellequei denari che sarebbero dovuti arrivare grazie alla normale attività, ma che invece hanno assunto le sembianze di prestiti bancari garantiti dallo Stato. Questo ha senza dubbio permesso a molte aziende di sopravvivere ma c’è anche il rovescio delle medaglia: più credito vuol dire anche più. Una criticità che non è certo sfuggita agli economisti del Centro Studi di. “Nel 2020”, hanno scritto in un report gli esperti coordinati e diretti da Stefano Manzocchi, “il credito bancario alleitaliane ha registrato un balzo (+7,4% annuo a ottobre), spinto dai prestiti emergenziali con garanzie pubbliche, arrivati oggi a ...

