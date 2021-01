Pioli: «C’è ambizione. Noi siamo tra le più forti» – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ambizione non fa difetto al Milan secondo il tecnico Stefano Pioli, il quale reputa i rossoneri fra i più forti della Serie A. Basterà per lo Scudetto? Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Benevento confermando le ambizioni dei rossoneri. Queste le sue parole «Credo che la nostra forza sia sempre stata quelle di preparare bene le partite. la pressione ce le mettiamo addosso da soli e non lo fa la classifica perché pretendiamo tanto, perché siamo diventati ambiziosi. I conti si faranno più vanti, non è ancora finito il girone di andata. Ci sono sette squadre fortissime in Italia e noi siamo fra quelle». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’non fa difetto al Milan secondo il tecnico Stefano, il quale reputa i rossoneri fra i piùdella Serie A. Basterà per lo Scudetto? Il tecnico del Milan Stefanoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Benevento confermando le ambizioni dei rossoneri. Queste le sue parole «Credo che la nostra forza sia sempre stata quelle di preparare bene le partite. la pressione ce le mettiamo addosso da soli e non lo fa la classifica perché pretendiamo tanto, perchédiventati ambiziosi. I conti si faranno più vanti, non è ancora finito il girone di andata. Ci sono sette squadressime in Italia e noifra quelle». Leggi su Calcionews24.com

