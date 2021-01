Pillole gossip | Tocca rispunta Valentin | Romina coccole con lui | Umberto stravolge look

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si riaccende la speranza per i fan della coppia di Amici Francesca-Power trascorre il tempo in dolce compagnia eGaudino trasforma il suo: ecco le novità… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Nuove speranze per la coppia Francesca-Valentin, Romina Power in dolce compagnia e Umberto Gaudino trasforma il suo look ...Michele Dentice ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne, mentre Enzo Iacchetti e Loredana Lecciso hanno confessato qualcosa che lascia di stucco i fan: tutto nelle Pillole Gossip!