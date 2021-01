Pierpaolo Pretelli | il fratello Giulio difende la madre dopo il rimprovero in diretta al GF Vip 5

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 gennaio 2021)non gradisce il messaggio dellaIn occasione dello speciale di Capodanno del GrandeVip 5, tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto la possibilità di parlare con i propri cari. In quell’occasione però,ha ricevuto una stoccata intelevisiva dalla. Quest’ultima era in collegamento da Maratea insieme al marito, il secondogenitoe la sua nuova fidanzata. E proprio l’opinionista di Barbara D’Urso, nelle ultime ore ha deciso di fare dei chiarimenti col popolo del web proprio del confronto infuocato tra ilmaggiore e la donna che lo ha messo al mondo. Quella sera infatti, la donna gli ha letto un messaggio dicendogli di tornare sulla retta via ...