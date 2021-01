«Pieces of a Woman»: il film di Netflix con Vanessa Kirby sull’aborto è un inno alla sopravvivenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi conosce Kornel Mundruczo e sua moglia Kata Weber sa bene che la favola è sempre stata una parte integrante del loro cinema. Dalla ragazza inseguita da un centinaio di cani per le vie di Budapest in White God al rifugiato che si rintana nei boschi e a un certo punto inizia a fluttuare nell’aria in Una luna chiamata Europa, la sensazione è sempre stata quella di una votazione all’assurdo, di un atto di fede verso la magia del mondo e alle forze intrinseche che regolano l’universo. È per questo che, quando Pieces of a Woman, il loro primo film in lingua inglese, è stato proiettato in anteprima a Toronto e poi alla Mostra del Cinema di Venezia, la reazione è stata di sgomento e alienazione: nella pellicola, che sarà disponibile su Netflix il 7 gennaio, la coppia, lui alla regia e lei alla sceneggiatura, ha scelto, infatti, di misurarsi per la prima volta con un realismo molto crudo e un dramma personale che hanno potuto toccare con mano diversi anni prima. La perdita di un figlio. https://www.youtube.com/watch?v=xNGj6K3AnWo Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi conosce Kornel Mundruczo e sua moglia Kata Weber sa bene che la favola è sempre stata una parte integrante del loro cinema. Dalla ragazza inseguita da un centinaio di cani per le vie di Budapest in White God al rifugiato che si rintana nei boschi e a un certo punto inizia a fluttuare nell’aria in Una luna chiamata Europa, la sensazione è sempre stata quella di una votazione all’assurdo, di un atto di fede verso la magia del mondo e alle forze intrinseche che regolano l’universo. È per questo che, quando Pieces of a Woman, il loro primo film in lingua inglese, è stato proiettato in anteprima a Toronto e poi alla Mostra del Cinema di Venezia, la reazione è stata di sgomento e alienazione: nella pellicola, che sarà disponibile su Netflix il 7 gennaio, la coppia, lui alla regia e lei alla sceneggiatura, ha scelto, infatti, di misurarsi per la prima volta con un realismo molto crudo e un dramma personale che hanno potuto toccare con mano diversi anni prima. La perdita di un figlio. https://www.youtube.com/watch?v=xNGj6K3AnWo

Ahrtics : Film che vorrei vedere al più presto (ergo se avete dei link passatemeli pure): - Minari - Promising Young Woman -… - SimonaCroisette : RT @_diana87: @TataChips86 8! Secondo me l'Oscar se la giocano lei e Vanessa Kirby, però aspetto Pieces of a Woman per un giudizio completo… - _diana87 : @TataChips86 8! Secondo me l'Oscar se la giocano lei e Vanessa Kirby, però aspetto Pieces of a Woman per un giudizi… - margotvrob : @_diana87 Siii non vedo l’ora di vedere Pieces Of a Woman ?? - roomspop : inzia il countdown per il mio primo rewatch di pieces of a woman dopo venezia e per il venessa kirby domination -5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pieces Woman Vanessa Kirby: «Pieces of a woman, quel tabù che è giusto affrontare» Corriere della Sera PIECES OF A WOMAN/ Vanessa Kirby eccezionale nel dramma intimo di Mundruczó

La recensione di Pieces of a woman, film diretto da Kornél Mundruczó con protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. Dal 7 gennaio 2021 su Netflix ...

Pieces of a Woman: su Netflix il drama con Vanessa Kirby

Pieces of a Woman è il terzo a cui Weber e Mundruczó hanno lavorato insieme, dopo White God e Una Luna chiamata Europa. Nel cast troviamo anche Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdi ...

La recensione di Pieces of a woman, film diretto da Kornél Mundruczó con protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. Dal 7 gennaio 2021 su Netflix ...Pieces of a Woman è il terzo a cui Weber e Mundruczó hanno lavorato insieme, dopo White God e Una Luna chiamata Europa. Nel cast troviamo anche Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdi ...