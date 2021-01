Picchiata e frustata dal fidanzata con un guinzaglio | l’incubo di una 16enne

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La giovane sarebbe stata violentementecon unper cani dal fidanzato, anche lui minorenne. Violenza donna (Facebook)Una vicenda terribile che arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una ragazzasarebbe stata aggredita con pugni e frustate, con unper cani dal fidanzato, anche lui minorenne. Il fatto sarebbe avvenuto in seguito ad un litigio. Il ragazzo in preda alla follia ha violentemente malmenato la giovaneper poi prenderla a colpi di, provocandole evidenti ferite e contusioni. Non sarebbe la prima volta che per la giovane ragazza, più voltedal proprio fidanzato, almeno stando a quanto dichiarato dallaalla polizia, ...