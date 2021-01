Piano di rilancio e resilienza, non possiamo imboccare di nuovo la via sbagliata (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’adagio poco zen “a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia” purtroppo ancora una volta ha funzionato. Ho letto la corposa seconda bozza governativa sul Piano di rilancio e resilienza del 29 dicembre (costituita da 158 pagine): basta andare a pag. 31 per constatarlo. Addirittura, in proposito, si coniano ossimori come “carburanti circolari” ricavati da rifiuti plastici per staccare un assegno di circa 6 miliardi di euro (mica bruscolini!), soprattutto per Eni e consociate (Versalis). Non importa se il riciclo chimico non è incluso dalla Ue nei dettami dell’economia circolare assunta come “foglia di fico” ma… della serie ‘ci provano’. E la mappa geografica tracciata all’interno della Scheda M2C1 riguarda Mantova, Livorno, Vercelli, Vicenza, Ravenna, dove Eni vuole “decarbonizzarsi” utilizzando combustibili derivati da rifiuti (il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’adagio poco zen “a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia” purtroppo ancora una volta ha funzionato. Ho letto la corposa seconda bozza governativa suldidel 29 dicembre (costituita da 158 pagine): basta andare a pag. 31 per constatarlo. Addirittura, in proposito, si coniano ossimori come “carburanti circolari” ricavati da rifiuti plastici per staccare un assegno di circa 6 miliardi di euro (mica bruscolini!), soprattutto per Eni e consociate (Versalis). Non importa se il riciclo chimico non è incluso dalla Ue nei dettami dell’economia circolare assunta come “foglia di fico” ma… della serie ‘ci provano’. E la mappa geografica tracciata all’interno della Scheda M2C1 riguarda Mantova, Livorno, Vercelli, Vicenza, Ravenna, dove Eni vuole “decarbonizzarsi” utilizzando combustibili derivati da rifiuti (il ...

