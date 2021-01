Perchè la Juve vuole Giroud: il piano tattico di Pirlo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giroud alla Juventus già a gennaio per cercare di puntellare l’assetto tattico offensivo della squadra bianconera. Pirlo ha chiesto un centravanti forte fisicamente. Giroud obiettivo della Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Andra Pirlo, al termine della sfida tra Juventus-Udinese, ha confermato il chiaro interesse bianconero nei confronti dell’attaccante francese: “Sì, potrebbe servirci”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021)allantus già a gennaio per cercare di puntellare l’assettooffensivo della squadra bianconera.ha chiesto un centravanti forte fisicamente.obiettivo dellantus in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Andra, al termine della sfida trantus-Udinese, ha confermato il chiaro interesse bianconero nei confronti dell’attaccante francese: “Sì, potrebbe servirci”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

