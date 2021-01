Perché Israele vuole un nuovo squadrone di F-35. Il piano di Gantz (Di lunedì 4 gennaio 2021) Israele vuole rapidamente un terzo squadrone di F-35. Parola del ministro della Difesa Benny Gantz, che spera di chiudere l’accordo con gli Stati Uniti prima del 20 gennaio, quando Joe Biden prenderà il posto di Donald Trump. Sarà anche prima del 23 marzo, quando gli israeliani torneranno al voto per eleggere la nuova Knesset dopo che si è rotto l’accordo tra Blu e bianco dello stesso Gantz e Likud di Benjamin Netanyahu. L’obiettivo del potenziamento della flotta di quinta generazione è comunque strategico, e mira a garantire la superiorità delle forze israeliane nel contesto regionale. LE PAROLE DI Gantz “Senza dubbio, dobbiamo espandere la quantità di F-35”, ha detto Gantz in un’intervista a Ynet TV. “Ora abbiamo due squadroni e penso che aumenteremo – ha aggiunto – ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021)rapidamente un terzodi F-35. Parola del ministro della Difesa Benny, che spera di chiudere l’accordo con gli Stati Uniti prima del 20 gennaio, quando Joe Biden prenderà il posto di Donald Trump. Sarà anche prima del 23 marzo, quando gli israeliani torneranno al voto per eleggere la nuova Knesset dopo che si è rotto l’accordo tra Blu e bianco dello stessoe Likud di Benjamin Netanyahu. L’obiettivo del potenziamento della flotta di quinta generazione è comunque strategico, e mira a garantire la superiorità delle forze israeliane nel contesto regionale. LE PAROLE DI“Senza dubbio, dobbiamo espandere la quantità di F-35”, ha dettoin un’intervista a Ynet TV. “Ora abbiamo due squadroni e penso che aumenteremo – ha aggiunto – ...

