Per Berlino l'accordo Ue-Cina è l'altra faccia del Recovery fund (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con i fondi Ue, l'area tedesca ha garantito al Mediteranneo l'acceso ai mercati finanziari. Una mossa che dà ai tedeschi un potere crescente sulla politica e sull'economia del Continente. Mentre dal recente patto con Pechino beneficeranno soprattutto le grandi imprese dell'asse franco tedesco. In questo scenario in via di definizione è interessante la posizione dell'Italia. Il Paese in proporzione più legato al Dragone sul piano economico-finanziario, insieme alla Germania, ma escluso dal vertice finale dell'accordo sugli investimenti. A cosa sono serviti anni di sinofilia ed europeismo delle nostre classi politiche per finire poi esclusi dal momento decisionale? Per altro, Roma da un lato ha fatto raffreddare gli americani quando nel 2018 siglò un Memorandum of understanding con la Cina, ma non sembra esser riuscita a diventare un interlocutore ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con i fondi Ue, l'area tedesca ha garantito al Mediteranneo l'acceso ai mercati finanziari. Una mossa che dà ai tedeschi un potere crescente sulla politica e sull'economia del Continente. Mentre dal recente patto con Pechino beneficeranno soprattutto le grandi imprese dell'asse franco tedesco. In questo scenario in via di definizione è interessante la posizione dell'Italia. Il Paese in proporzione più legato al Dragone sul piano economico-finanziario, insieme alla Germania, ma escluso dal vertice finale dell'sugli investimenti. A cosa sono serviti anni di sinofilia ed europeismo delle nostre classi politiche per finire poi esclusi dal momento decisionale? Per altro, Roma da un lato ha fatto raffreddare gli americani quando nel 2018 siglò un Memorandum of understanding con la, ma non sembra esser riuscita a diventare un interlocutore ...

NicolaPorro : Toh, che sorpresa: #Berlino lavora per i suoi interessi. E noi, anziché prendercela con gli inetti al governo, ce l… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Per vie opposte, Uk e Germania in pole position. Londra grazie alla scommessa Brexit, Be… - HuffPostItalia : La Germania sui vaccini va avanti da sola: intesa bilaterale con BioNTech per 30 milioni di dosi. E punta ad analog… - UrsulaHirschman : Nel giugno 1933 una giovane #socialista berlinese di buona famiglia, Ursula Hirschmann, lasciava la sua città per s… - shefeelsogoood : @kiwixgaia Harry lavora come guardia (?) al Buckingham Palace insieme a Liam. Louis è un biologo marino che arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Berlino Per Berlino l'accordo Ue-Cina è l'altra faccia del Recovery fund Panorama Bundesliga: Lipsia primo in attesa del Bayern, crolla il Leverkusen

La formazione di Nagelsmann vince 1-0 in casa dello Stoccarda grazie a Dani Olmo. Aspirine ko 2-1 a Francoforte: in gol l'ex Napoli Younes ...

Orso d'oro a Nader e Simin

Il cinema iraniano conquista Berlino. L'Orso d'oro della 61esima edizione della Berlinale va a "Nader e Simin, una separazione", il quinto lungometraggio di Asghar Farhadi, già vincitore dell'Orso d'a ...

La formazione di Nagelsmann vince 1-0 in casa dello Stoccarda grazie a Dani Olmo. Aspirine ko 2-1 a Francoforte: in gol l'ex Napoli Younes ...Il cinema iraniano conquista Berlino. L'Orso d'oro della 61esima edizione della Berlinale va a "Nader e Simin, una separazione", il quinto lungometraggio di Asghar Farhadi, già vincitore dell'Orso d'a ...