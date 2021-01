Per associazioni settore auto 2020 amaro, ma si guarda al futuro (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche il mese di dicembre ha confermato il forte calo del mercato dell’auto, dovuto soprattutto all’esaurimento degli incentivi stanziati in precedenza. Confermate, quindi, le fosche previsioni dei mesi scorsi delle associazioni del settore, con un 2020 che verrà ricordato come drammatico anche per il settore automotive, con un crollo di immatricolazioni pari a 535.000 vetture.“Archiviamo il 2020 come l’anno più difficile del dopoguerra per il nostro settore – ha dichiarato il presidente di Anfia Paolo Scudieri – ma guardiamo al 2021 con fiducia grazie alle misure entrate in vigore con l’inizio del nuovo anno, su cui c’è stata intesa tra tutte le forze politiche e che, oltre a sostenere la domanda, favoriranno la ripartenza della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche il mese di dicembre ha confermato il forte calo del mercato dell’, dovuto soprattutto all’esaurimento degli incentivi stanziati in precedenza. Confermate, quindi, le fosche previsioni dei mesi scorsi delledel, con unche verrà ricordato come drammatico anche per ilmotive, con un crollo di immatricolazioni pari a 535.000 vetture.“Archiviamo ilcome l’anno più difficile del dopoguerra per il nostro– ha dichiarato il presidente di Anfia Paolo Scudieri – ma guardiamo al 2021 con fiducia grazie alle misure entrate in vigore con l’inizio del nuovo anno, su cui c’è stata intesa tra tutte le forze politiche e che, oltre a sostenere la domanda, favoriranno la ripartenza della ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, 2,7 miliardi a Eni per stoccaggio di CO2 e bioraffinerie. Le associazioni green: “Risorse vadano a v… - Rvaticanaitalia : L' Anno di San Giuseppe indetto da #PapaFrancesco occasione per riscoprire anche la figura del padre. Se ne parla… - matteosalvinimi : ... vorrebbe imporre, dalle associazioni di volontariato alle sigarette elettroniche. Gli amici di Sala, colto imp… - nestquotidiano : Per associazioni settore auto 2020 amaro, ma si guarda al futuro - IlModeratoreWeb : Per associazioni settore auto 2020 amaro, ma si guarda al futuro - -

Ultime Notizie dalla rete : Per associazioni Fondo unico per spettacolo, in Sicilia 100 mila euro per associazioni e bande: elenco dei contributi Giornale di Sicilia Il Consiglio si "pacifica" sull’Ambiente: ok unanime al documento anti-smog. Festa: «Due studi per analizzare le cause dell’inquinamento»

Gli otto punti per la tutela ambientale approvati con 27 voti, al sindaco l’onere di coinvolgere Prefettura e comuni dell’hinterland: «Il capoluogo non è inquinato in quanto tale, ma è il punto di cad ...

50 personalità mondiali chiedono dialogo fra Madrid e Catalogna

Roma, 4 gen. (askanews) - Cinquanta personalità mondiali hanno firmato il manifesto internazionale "Dialogo per la Catalogna" promosso da ...

Gli otto punti per la tutela ambientale approvati con 27 voti, al sindaco l’onere di coinvolgere Prefettura e comuni dell’hinterland: «Il capoluogo non è inquinato in quanto tale, ma è il punto di cad ...Roma, 4 gen. (askanews) - Cinquanta personalità mondiali hanno firmato il manifesto internazionale "Dialogo per la Catalogna" promosso da ...