Pensioni anticipate, la conferma della Ministra Catalfo: entro giugno 2021 si decide la riforma (Di lunedì 4 gennaio 2021) La riforma delle Pensioni vedrà delineare i criteri di flessibilità entro giugno 2021. La presa di posizione arriva dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Secondo l'esponente del governo, i tecnici sono al lavoro su un ripensamento complessivo sia del sistema previdenziale che di quello del welfare. Importanti aggiornamenti sono quindi in arrivo nei prossimi mesi anche per quanto riguarda i meccanismi di assistenza e rispetto alle politiche attive. Le proposte che si delineano avranno quindi un impatto globale su lavoro e Pensioni. D'altra parte, un intervento di ampio respiro non è più procrastinabile. entro la fine dell'anno corrente si assisterà infatti al termine della sperimentazione sulla quota 100, che ...

Riforma pensioni, il post di Orietta Armiliato riguardante la mancanza di attenzione al lavoro di cura svolto dalle donne ...

Non sempre la pensione quota 100 è accessibile soprattutto se il richiedente è beneficiario di assegno ordinario di invalidità definitivo.

