Pennette alla vodka

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Le sono una ricetta tradizionale della cucina italiana, tutti le hanno mangiate e i bambini ne vanno matti. Un primo piatto comodo per ogni occasione, sia per un semplice pranzo in famiglia che pe un evento speciale.Seguite questa ricetta e il successo sarà garantito. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di(o mezze penne) 1 cipollina 200 gr. di pancetta affumicata 300 gr. di salsa di pomodoro 1/2 bicchiere di100 ml di panna fresca 1 peperoncino (se vi piace) Olio extravergine di oliva Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Per preparare le iniziamo pulendo e tagliando finemente la cipolla. Prendete una padella e mettete a scaldare un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete la cipolla e fatela rosolare per qualche minuto. A questo punto unite la pancetta ...