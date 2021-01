Paura per Roberto Maroni: è ricoverato in ospedale, ecco come sta l’ex governatore della Lombardia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paura per Roberto Maroni. L'ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato a seguito di un malore: stando a quanto emerso in queste ore, l'uomo si trovava a casa sua a Lozza, quando si è accasciato a terra sbattendo la testa e ferendosi lievemente.Maroni sta bene ed è vigile, ma al momento è stato trattenuto in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese per comprendere le cause del malore questo pomeriggio.Un messaggio all’ex governatore è arrivato da Matteo Salvini. Il segretario della Lega, spiegano dal Carroccio, “si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro, al quale ha augurato pronta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021)per. L'exe candidato sindaco per la Lega a Varese, è statoa seguito di un malore: stando a quanto emerso in queste ore, l'uomo si trovava a casa sua a Lozza, quando si è accasciato a terra sbattendo la testa e ferendosi lievemente.sta bene ed è vigile, ma al momento è stato trattenuto in osservazione all’di Circolo di Varese per comprendere le cause del malore questo pomeriggio.Un messaggio alè arrivato da Matteo Salvini. Il segretarioLega, spiegano dal Carroccio, “si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni delministro, al quale ha augurato pronta ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per un focolaio Covid dopo un matrimonio a Sydney: circa 700 invitati, locale multato Fanpage.it Roberto Maroni, malore in casa: è ricoverato in ospedale. Si è accasciato a terra

Ultimo aggiornamento: 22:10. L'ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato oggi in osservazione in ospedale a Varese a seguito di un malore. Paura per R ...

