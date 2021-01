Pasta dal “sapore littorio” | La Molisana nella bufera | “Nessun intento celebrativo”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi l’averebbe mai detto che una semplice descrizione di un formato diavrebbe fatto discutere più per motivi politici, che di palato? Lo sa bene La, che nelle scorse ore si è dovuta difendere da unadi attacchi social per le sue ‘Abissine’ e ‘Tripoline’, nate negli anni dell’occupazione italiana in Africa e definite dalla stessa azienda “die di gusto coloniale”. Fino a poco fa, infatti, sul sito del noto pastificio fondato nel 1912 a Campobasso dalla famiglia Carlone, si leggeva questo: “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. Ladi semola diventa elemento aggregante? Perché no! Di sicuro...

repubblica : 'Pasta dal sapore littorio'? La Molisana: nessuna volontà di celebrare il fascismo - Vatuttobene_ : La Molisana fa la 'pasta dal sapore littorio', ideale da fare al forno. #lamolisana - ceranimarcoBS : RT @azael: Ciao @PastaLaMolisana, ok, adesso avete modificato la pagina della vostra pasta dal 'sicuro sapore littorio', ma internet - com… - ChiaraZn : RT @giornalettismo: I nomi di questi formati di pasta sono noti già da tempo. Ma la scheda descrittiva della #Molisana era un po' troppo '… - gancillo1 : La #Molisana lancia la pasta dal sapore littorio. L'apertura della confezione sta in basso. #abissine -

Come si fa a resistere a quell'inconfondibile «sapore littorio» che le Abissine rigate Molisana conferiscono al loro formato di pasta? O, in alternativa, perché non abbandonarsi a quel sentore «esotic ...