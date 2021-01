Paolo Fox, oroscopo 2021 Acquario: "Farete cose fuori dall'ordinario e di grande successo" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paolo Fox ha dedicato per l'oroscopo 2021 dell'Acquario durante la puntata di Domenica In, la sua personale medaglia d'oro ai nativi del segno: per loro un anno all'insegna della rivoluzione e delle trasformazioni nette. Come sarà secondo Paolo Fox l'oroscopo 2021 dell'Acquario? Semplicemente "rivoluzionario": L'astrologo infatti ha rivelato che i nati sotto questo segno vivranno grandi cambiamenti quest'anno nella propria vita, soprattutto nella prima parte dell'anno e in Estate. Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha sostenuto quanto già presentato durante la puntata de I Fatti vostri dedicata al calendario astrale 2021: l'Acquario quest'anno è uno tra i più favoriti, insieme a Gemelli e Bilancia. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)Fox ha dedicato per l'dell'durante la puntata di Domenica In, la sua personale medaglia d'oro ai nativi del segno: per loro un anno all'insegna della rivoluzione e delle trasformazioni nette. Come sarà secondoFox l'dell'? Semplicemente "rivoluzionario": L'astrologo infatti ha rivelato che i nati sotto questo segno vivranno grandi cambiamenti quest'anno nella propria vita, soprattutto nella prima parte dell'anno e in Estate. Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha sostenuto quanto già presentato durante la puntata de I Fatti vostri dedicata al calendario astrale: l'quest'anno è uno tra i più favoriti, insieme a Gemelli e Bilancia. ...

