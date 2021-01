Paola Cortellesi, one woman show tra cinema, tv e musica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stasera, su Rai uno, in onda il film “La Befana vien di notte” con protagonista Paola Cortellesi. Paola Cortellesi, classe 1973, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di tredici anni. Era il 1987 quando faceva la sua prima apparizione in tv a “Indietro tutta“, il programma satirico di Renzo Arbore. E’ sua la voce del brano “Cacao Meravigliaio“, sigla del programma. Abbandonata la facoltà di lettere, inizia a studiare recitazione con Beatrice Bacco. Il ritorno in televisivo è con “Macao”, condotto da Alba Parietti in cui interpreta l’argentina. A questo seguono “La posta del cuore” e “Teatro 18” di Serena Dandini. Il successo arriva con la Giallapa’s Band, con cui fa Mai dire Gol, Mai dire Grande Fratello e Mai dire Domenica. In quest’occasione rivela le sue doti di cabarettista e comica. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stasera, su Rai uno, in onda il film “La Befana vien di notte” con protagonista, classe 1973, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di tredici anni. Era il 1987 quando faceva la sua prima apparizione in tv a “Indietro tutta“, il programma satirico di Renzo Arbore. E’ sua la voce del brano “Cacao Meravigliaio“, sigla del programma. Abbandonata la facoltà di lettere, inizia a studiare recitazione con Beatrice Bacco. Il ritorno in televisivo è con “Macao”, condotto da Alba Parietti in cui interpreta l’argentina. A questo seguono “La posta del cuore” e “Teatro 18” di Serena Dandini. Il successo arriva con la Giallapa’s Band, con cui fa Mai dire Gol, Mai dire Grande Fratello e Mai dire Domenica. In quest’occasione rivela le sue doti di cabarettista e comica. ...

Chi è Paola Cortellesi, moglie del regista Riccardo Milani e vincitrice del David di Donatello per "Nessuno mi può giudicare".

