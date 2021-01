Pallanuoto | World League 2021 | programma | orari | tv Fase continentale con l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L‘Italia è già in raduno in vista dellafinaledelladimaschile: il Settebello si allenerà a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Quarti di finale venerdì 8, conche affronterà i padroni di casa dell’Ungheria alle ore 18.30, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. Diretta streaming in abbonamento degli incontri su FINA TV....