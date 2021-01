Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | il regolamento e le avversarie del girone dell’Italia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2021 è appena iniziato, ma vivrà subito dei giorni di fuoco per quanto riguarda il mondo della, con leagliche vedrà disputarsi ben due partite della fase a giorni, che permetteranno ad alcuni raggruppamenti di superare la metà, potendo già emettere i primi verdetti. Ma come ci si qualifica alla fase finale? Prima di tutto, le otto peggiori nazionali del ranking vengono divise in due gironi, le cui vincenti (insieme alla prima classificata nell’IHF Emerging Nations Championship) si giocheranno un posto alla seconda fase, affrontando le tre peggiori quarte delleagli2020 nel relegation round. Qui Belgio, Estonia e Finlandia si sono confermate, superando rispettivamente Cipro, Lussemburgo, e Georgia. Alla seconda fase ...

