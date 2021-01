Palermo, l’emergenza Covid non perdona: nella stagione 2020/21 persi già due milioni di ricavi (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pandemia ha colpito duramente le casse del Palermo F.C.Non è semplice fare un bilancio per quanto riguarda il 2021 ma attenendosi alla linea del 2020 si prevede un taglio di circa due milioni di euro. L'emergenza Coronavirus ha privato il club di Viale del Fante di ricavi legati al botteghino che nella scorsa stagione, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', erano stati di 1.170.592 euro.Le 19 partite casalinghe della stagione corrente rispetto alle 17 tra i dilettanti avrebbero dovuto incrementare il bilancio del Palermo di circa un milione e 400 mila euro. Questa cifra chiaramente senza tener conto dei servizi offerti dallo stadio ossia bar, ristorazione e store. Non sarà cosa semplice colmare il vuoto lasciato dalle perdite ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pandemia ha colpito duramente le casse delF.C.Non è semplice fare un bilancio per quanto riguarda il 2021 ma attenendosi alla linea delsi prevede un taglio di circa duedi euro. L'emergenza Coronavirus ha privato il club di Viale del Fante dilegati al botteghino chescorsa, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', erano stati di 1.170.592 euro.Le 19 partite casalinghe dellacorrente rispetto alle 17 tra i dilettanti avrebbero dovuto incrementare il bilancio deldi circa un milione e 400 mila euro. Questa cifra chiaramente senza tener conto dei servizi offerti dallo stadio ossia bar, ristorazione e store. Non sarà cosa semplice colmare il vuoto lasciato dalle perdite ...

