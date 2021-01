Palermo, Boscaglia perde Marconi: contro la Cavese da valutare Lancini, scalda i motori Peretti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo stop di Ivan Marconi preoccupa Roberto Boscaglia.Palermo, serve continuità di risultati: vincere contro la Cavese per sfatare un tabù lungo 38 anniL'infortunio del difensore centrale ha rovinato i piani del tecnico gelese che ritiene l'ex Monza uno dei calciatori intoccabili e adesso dovrà capire chi schierare al fianco di Michele Somma. All'assenza di Marconi a Vibo Valentia si era sopperito con il rilancio di Edoardo Lancini che a sua volta nella sfida contro il Bari è uscito anzitempo dal campo per un problema fisico e salterà le prime due del 2021. Nonostante tutto, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', l'ex bresciano si è allenato bene negli ultimi giorni e potrebbe fare uno sforzo per essere in campo a Cava de' Tirreni. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo stop di Ivanpreoccupa Roberto, serve continuità di risultati: vincerelaper sfatare un tabù lungo 38 anniL'infortunio del difensore centrale ha rovinato i piani del tecnico gelese che ritiene l'ex Monza uno dei calciatori intoccabili e adesso dovrà capire chi schierare al fianco di Michele Somma. All'assenza dia Vibo Valentia si era sopperito con il rilancio di Edoardoche a sua volta nella sfidail Bari è uscito anzitempo dal campo per un problema fisico e salterà le prime due del 2021. Nonostante tutto, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', l'ex bresciano si è allenato bene negli ultimi giorni e potrebbe fare uno sforzo per essere in campo a Cava de' Tirreni. ...

