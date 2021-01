Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi | ecco come fare

AleGrigo1992 : @gabri1967 @AlbertoLetizia2 @maumartina @pdnetwork @nzingaretti @Deputatipd @AndreaOrlandosp Legittimo ma con alcun… - GivPro2 : @IOitaliait Ho scaricato la nuova versione app e ho perso il pagamento del bollo auto ... non funziona nulla !!! E… - zazoomblog : Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento - #Bollo #2020: #cambia #gennaio - NoLockdownNo : @Link4Universe @joyrom Non è questione di pagamento, la pratica può essere anche solo il rimborso spese della carta… - TrendOnline : Il 2020 è stato un anno contraddistinto da sospensioni e proroghe per il pagamento di molti tributi, compreso il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

Nello specifico, i proprietari di veicoli elettrici o ibridi (entro 5 anni dalla prima immatricolazione) non dovranno pagare il bollo auto. In particolare: in Emilia-Romagna si potrà pagare il bollo d ...Bollo auto a noleggio lungo termine: per ora paga la società. Nel caos normativo, per adesso tutto come prima: il cliente non versa un euro ...