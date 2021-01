Packaging | Italmobiliare cede asset a Faerch Group per 162 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –, tramite la sua controllata Sirap Gema, ha ceduto a(società danese tra i leaderpei del settoreper alimenti) i suoi principaliin Italia, Polonia e Spagna. Il Gruppo Sirap manterrà il controllo delle attività negli altri settori e Paesi in cui è presente (gruppo Petruzalek, attività in Francia, Germania e Regno Unito).ha acquisito gliin Italia, Polonia e Spagna sulla base di un Enterprise Value di circa 162di, che corrisponde ad un multiplo Enterprise Value/EBITDA LTM (giugno 2019-giugno 2020) di circa 10,5 volte. La cessione di questiprosegue la strategia di valorizzazione e ...