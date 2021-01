Open Arms arriva a Porto Empedocle con i suoi 265 migranti. Malta ha rifiutato l’approdo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come al solito le Ong impongono la loro volontà al governo giallorosso. Open Arms con 265 clandestini a bordo fa rotta verso Porto Empedocle, come avevamo previsto Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come al solito le Ong impongono la loro volontà al governo giallorosso.con 265 clandestini a bordo fa rotta verso, come avevamo previsto

matteosalvinimi : Dopo Catania, sabato prossimo sarò in tribunale a Palermo per un altro processo, quello sul caso della Ong spagnola… - SeaWatchItaly : #OpenArms ha messo in salvo 96 persone a bordo di una seconda imbarcazione alla deriva. Se non ci fosse stata la… - LegaSalvini : OPEN ARMS CON 265 MIGRANTI CHIEDE UN PORTO DOVE SBARCARE - zazoomblog : Open Arms arriva a Porto Empedocle con i suoi 265 migranti. Malta ha rifiutato l’approdo - #arriva #Porto… - CeoBru : RT @GiancarloDeRisi: Open Arms ha riacceso il transponder e coi 260 a bordo beccheggia ai limiti delle acque territoriali di Malta. Però l… -