Onde magnetiche dietro alla chimica della corona solare (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Inaf ha risolto il giallo della variazione chimica tra la fotosfera e la corona solare: la responsabilità è delle Onde magnetiche Per la prima volta è stato possibile non solo osservare Onde magnetiche nella cromosfera del Sole, ma anche identificare un legame tra queste Onde e le regioni coronali dove viene esaminata l’anomalia chimica. Questo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Inaf ha risolto il giallovariazionetra la fotosfera e la: la responsabilità è dellePer la prima volta è stato possibile non solo osservarenella cromosfera del Sole, ma anche identificare un legame tra questee le regionili dove viene esaminata l’anomalia. Questo… L'articolo Corriere Nazionale.

LuCartoni : @LucaMich23 @Bisturi83 In realtà sono le onde magnetiche del 5G che hanno raffreddato l'aria, e quindi giù neve. COMBLODDO!! - graziacalore : ora vi è chiaro che NON SONO PASSEROTTI MA STORNI? quindi far passare la STRONZATA CHE SONO MORTI D'INFARTO PER I B… - AntonelloAnto14 : In Germania sbagliano il dosaggio ed iniettano 5 dosi di vaccino ad alcuni operatori sanitari che, ora, a detta dei… - ricky66883144 : @Lucyfero75 Fumo e onde magnetiche aggiungerei - GianniVenturini : @BarillariDav @LPieceofart Magari un po’ di onde magnetiche ti attivano il cervello -