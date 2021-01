Omicidio Colleoni | senza lacrime Francesco racconta | “Così ho ucciso papà”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “C’erano delle incongruenze nel racconto del figlio, siamo partiti da lì, dopo la verifica delle telecamere della zona che non hanno ripreso alcun rapinatore in fuga. Abbiamo compreso che l’si era consumato nel cortile di quella corte e l’assassino era lì”. Il tenente colonnello Davide Giannì ricostruisce le ore dell’indagine che hanno portato all’arresto di, 34 anni, per averil padre Franco di 68. L’evento violento sarebbe sfociato dopo l’ennesima lite sulla gestione della trattoria “Al Carroccio” di Brembo di Dalmine, locale che si affaccia sulla corte dove si è consumato l’. E le parole dei dipendenti del ristorante, che hanno sottolineato le tante discussioni tra padre e figlio, avrebbero offerto uno spunto su cui indirizzare l’indagine, Si dice che le ...