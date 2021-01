Olivia Wilde e Harry Styles fidanzati? La foto che delude le fan

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’attricee il cantantesi frequentano e sarebbero, visti tenersi per mano: le fan deluse. (Twitter)Sono sicuramente una coppia che vale decine di milioni di dollari: l’attricee il cantantesi frequenterebbero. La 36enne star di Hollywood e l’ex membro dei One Direction, con cui ha venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo, sarebbero. Leggi anche: Steven Assanti dopo Vite al Limite: la moglie è bellissima I due sono stati visti tenersi per mano al matrimonio dell’agente della nota attrice al San Ysidro Ranch di Montecito, in California, questo fine settimana. Nelle immagini, il cantante di “Adore You” si aggrappa alla ...