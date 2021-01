Oggi si festeggia Louis Braille, inventore della lettura e scrittura tattile (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco alcune giornate importanti dove si parla di Braille, cecità e ipovisione Nel mese di gennaio, proprio sotto le feste si concentrano due date importanti per il mondo dei non vedenti e gli ipovedenti. Infatti nasce a Coupvray, piccolo comune di quasi 3000 abitanti nell’Ile De France, Louis Braille, che morirà il 6 gennaio 1852 a Parigi. In Italia, la Giornata Nazionale del Braille è il 21 febbraio, è un momento di sensibilizzazione istituito con la legge n.126 del 3 agosto 2007 e coincide con un evento importantissimo promosso dall’Unesco, la Giornata Mondiale della difesa dell’identità linguistica. In questa data si concentrano anche studi, convegni, incontri e dibattiti sul Braille che è cambiato tantissimo nel tempo perché, come tutti i linguaggi, si è dovuto evolvere ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco alcune giornate importanti dove si parla di, cecità e ipovisione Nel mese di gennaio, proprio sotto le feste si concentrano due date importanti per il mondo dei non vedenti e gli ipovedenti. Infatti nasce a Coupvray, piccolo comune di quasi 3000 abitanti nell’Ile De France,, che morirà il 6 gennaio 1852 a Parigi. In Italia, la Giornata Nazionale delè il 21 febbraio, è un momento di sensibilizzazione istituito con la legge n.126 del 3 agosto 2007 e coincide con un evento importantissimo promosso dall’Unesco, la Giornata Mondialedifesa dell’identità linguistica. In questa data si concentrano anche studi, convegni, incontri e dibattiti sulche è cambiato tantissimo nel tempo perché, come tutti i linguaggi, si è dovuto evolvere ...

Louis Braille, ecco quando e perché si celebra la sua memoria, che cosa ha inventato di importante e perché è importante ricordarlo ...

Grafiche Tonutti celebra 75 anni con iniziativa solidale

FAGAGNA. Tonutti tecniche grafiche, azienda leader a livello nazionale nella stampa di etichette per alimenti, bevande e farmaci, festeggia con orgoglio i suoi primi 75 anni di attività. La realtà ind ...

