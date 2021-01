Oggi nasce Stellantis Requiem per l’industria italiana dell’auto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Quasi 200 miliardi di fatturato e 9 milioni di auto prodotte ogni anno da 400mila dipendenti. Sono questi i numeri di, la realtà nata dall’unione di Fca e Psa che si candida ad essere il quarto gruppo mondiale nel settore. Nonostante le premesse, però, parlerà molto poco italiano e tanto francese.: ciliegina sulla torta della campagna acquisti francese Sfumata nell’estate del 2019 l’intesa con Renault, alla fu Fiat sono bastati pochi mesi per convolare a nozze con il gruppo Peugeot. Era ottobre di quell’anno quando le due società annunciavano la ventura “fusione”, con l’accordo siglato a fine dicembre e che ha richiesto oltre un anno per essere perfezionato. Le virgolette non sono un refuso. Di “fusione”, infatti,ha ben poco (come andiamo dicendo da tempo). Si tratta, al contrario, ...