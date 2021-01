Nuovo duetto per Emma Marrone e Alessandra Amoroso: l’annuncio sui social (Di lunedì 4 gennaio 2021) Emma Marrone e Alessandra Amoroso sui social annunciano un duetto inedito. “Pezzo di cuore” il titolo del brano. Ieri con una storia Instagram Emma Marrone ha annunciato una novità. Un conto alla rovescia finito pochi minuti fa che ha suscitato la curiosità dei fan. Oggi finalmente l’annuncio. Nuovo duetto per Marrone e Alessandra Amoroso con L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021)suiannunciano uninedito. “Pezzo di cuore” il titolo del brano. Ieri con una storia Instagramha annunciato una novità. Un conto alla rovescia finito pochi minuti fa che ha suscitato la curiosità dei fan. Oggi finalmentepercon L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

makakog : “Pezzo di cuore” il nuovo singolo e il primo duetto ufficiale di Emma e Alessandra Amoroso in uscita il 15/01/2021.… - 41c959027eb4459 : RT @Amorosiniitalia: Da domani in edicola su Tv Sorrisi e Canzoni Alessandra ed Emma raccontano il loro nuovo duetto, #PezzoDiCuore in usci… - ribaudo_rosario : RT @Amorosiniitalia: Da domani in edicola su Tv Sorrisi e Canzoni Alessandra ed Emma raccontano il loro nuovo duetto, #PezzoDiCuore in usci… - Amorosiniitalia : Da domani in edicola su Tv Sorrisi e Canzoni Alessandra ed Emma raccontano il loro nuovo duetto, #PezzoDiCuore in u… - TheMissBrennan : RT @chetempochefa: #CheStoryCheFa: @lucianinalitti e @ClaudioBaglioni duettano al pianoforte su Mille Giorni di Te e di Me ?? In questo nuo… -