Nuovo Dpcm, weekend arancioni dal 9 gennaio: no spostamenti sino al 31/1, regioni gialle il 7 e l'8. Le misure (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa sera il governo deciderà un Nuovo giro di vite per tentare di fermare la terza ondata del Covid-19, in attesa che il vaccino stoppi definitivamente l?epidemia nei prossimi mesi.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa sera il governo deciderà ungiro di vite per tentare di fermare la terza ondata del Covid-19, in attesa che il vaccino stoppi definitivamente l?epidemia nei prossimi mesi....

Cambiano le regole dopo la Befana. E sarà zona arancione nazionale. Ma nel week end è zona rossa. La bozza del nuovo decreto prevede ...

Nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio: il governo pronto a varare il nuovo Dpcm

La riunione è convocata per le 21 di stasera e vedrà ancora una volta uno scontro tra rigoristi e ministri più favorevoli alla ripartenza del Paese. Inoltre dal 7 al 15 gennaio i confini regionali sar ...

