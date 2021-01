Nuovo Dpcm, spunta la 'zona bianca' per le Regioni virtuose: si decide per il weekend. Stasera Decreto (Di lunedì 4 gennaio 2021) In vista della scadenza del Dpcm che ha dettato le regole per la suddivisione dell'Italia in zone di rischio unificate per la durata delle festività il governo studia le misure da adottare dopo il 6 ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) In vista della scadenza delche ha dettato le regole per la suddivisione dell'Italia in zone di rischio unificate per la durata delle festività il governo studia le misure da adottare dopo il 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO Il mondo della scuola si prepara alla riapertura, con tanto lavoro e molti dubbi

Gli istituti scolastici stanno mettendo a punto il nuovo orario che garantirà le lezioni in presenza per il 50% degli studenti e i trasporti pubblici adeguano le corse per garantire le necessarie cond ...

Nuova ordinanza regione Marche: scuole chiuse tutto gennaio

Lo annuncia il vicepresidente Carloni: "E' un controsenso restrigere i parametri e poi riaprire le aule delle superiori. I sacrifici devono farli tutti". La decisione arriverà entro poche ore ...

Gli istituti scolastici stanno mettendo a punto il nuovo orario che garantirà le lezioni in presenza per il 50% degli studenti e i trasporti pubblici adeguano le corse per garantire le necessarie cond ...