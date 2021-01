Nuovo Dpcm, spunta la 'zona bianca' per le Regioni virtuose: cosa può cambiare (Di lunedì 4 gennaio 2021) In vista della scadenza del Dpcm che ha dettato le regole per la suddivisione dell'Italia in zone di rischio unificate per la durata delle festività il governo studia le misure da adottare dopo il 6 ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) In vista della scadenza delche ha dettato le regole per la suddivisione dell'Italia in zone di rischio unificate per la durata delle festività il governo studia le misure da adottare dopo il 6 ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Corriere : Ipotesi zona rossa in tutta Italia nel week end 9 e 10 gennaio - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: #CONTE CI RIFÀ COL #LOCKDOWN, MA STAVOLTA LO FAMO STRANO Colorato. E a singhiozzo. Gira gira richiude. Come se chiude… - sofixsofix86 : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO Nuovo DPCM, spunta la “zona bianca”: sì a musei e palestre per chi ha meno casi

Non è passata inosservata la proposta di istituire una zona bianca, con la conseguente riapertura dei luoghi di cultura, piscine e palestre. La proposta sembra aver convinto Conte e potrebbe ...

Nuovo Dpcm, dopo il 15 gennaio ipotesi «zona bianca»: riaprono cinema e palestre

Con l’arrivo del nuovo DPCM anti Covid, potrebbe essere introdotta una nuova fascia di rischio, la zona bianca, con una bassa circolazione del virus. Se i parametri lo permettono, in alcune Regioni po ...

Non è passata inosservata la proposta di istituire una zona bianca, con la conseguente riapertura dei luoghi di cultura, piscine e palestre. La proposta sembra aver convinto Conte e potrebbe ...Con l’arrivo del nuovo DPCM anti Covid, potrebbe essere introdotta una nuova fascia di rischio, la zona bianca, con una bassa circolazione del virus. Se i parametri lo permettono, in alcune Regioni po ...