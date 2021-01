Nuovo Dpcm potrebbe introdurre la Zona Bianca: cosa prevede (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuovo Dpcm possibile Zona Bianca. Dal 15 Gennaio verrà pubblicato un’altro decreto anti Covid nel quale potrebbe essere inserita nella classificazione delle fasce di rischio una Zona Bianca. Se le zone in questione dimostreranno di avere una basso indice di circolazione del virus e se i parametri lo permetteranno sarà possibile riaprire. Ecco cosa potrebbe succedere nella ipotetica Zona Bianca. >> Restrizioni Covid, Speranza: “Probabile Zona rossa per 9 e 10 gennaio” Dpcm: cosa succede dal 7 Gennaio? Nelle ultime ore il Governo sta delineando le nuove direttive che scatteranno dal 7 Gennaio 2021. L’idea sarebbe quella di colorare di Giallo tutte ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)possibile. Dal 15 Gennaio verrà pubblicato un’altro decreto anti Covid nel qualeessere inserita nella classificazione delle fasce di rischio una. Se le zone in questione dimostreranno di avere una basso indice di circolazione del virus e se i parametri lo permetteranno sarà possibile riaprire. Eccosuccedere nella ipotetica. >> Restrizioni Covid, Speranza: “Probabilerossa per 9 e 10 gennaio”succede dal 7 Gennaio? Nelle ultime ore il Governo sta delineando le nuove direttive che scatteranno dal 7 Gennaio 2021. L’idea sarebbe quella di colorare di Giallo tutte ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Corriere : Ipotesi zona rossa in tutta Italia nel week end 9 e 10 gennaio - Luca_zone : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… - LauraCarrese : RT @riktroiani: Per approfondire -