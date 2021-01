Nuovo Dpcm, Italia zona arancione oggi 4 gennaio: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non è di poco conto. E così, l'Italia reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore (oggi) torna a colorarsi di arancione.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non è di poco conto. E così, l'reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore () torna a colorarsi di....

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Corriere : Ipotesi zona rossa in tutta Italia nel week end 9 e 10 gennaio - DebFraRom1 : Il nuovo DPCM deve iniziare e finire con una sola, esclusiva, frase: - è fatto obbligo di #vaccinareh24 - leoberthi : RT @Adnkronos: Zona gialla, arancione e rossa: verso nuovo #Dpcm e regole -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO Ravenna, assembramenti al parco. Minorenni multati

Non è semplice per le forze dell’ordine far rispettare in maniera inflessibile le normative anti covid. Chiunque sia uscito in questi giorni per fare la spesa ...

Covid, scade il decreto Natale ma l’Italia resta “arancione”. Ipotesi riaperture dopo il 15 gennaio

La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo nat ...

Non è semplice per le forze dell’ordine far rispettare in maniera inflessibile le normative anti covid. Chiunque sia uscito in questi giorni per fare la spesa ...La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo nat ...