Nuovo Dpcm, Italia zona arancione il 4 gennaio: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non di poco conto. E cos , l'Italia reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore (oggi) torna a colorarsi di arancione. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un periodo come quello attuale il dettaglio... cromatico non di poco conto. E cos , l'reduce dai (moderati) bagordi natalizi, anche se solo per 24 ore (oggi) torna a colorarsi di. ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Corriere : Ipotesi zona rossa in tutta Italia nel week end 9 e 10 gennaio - Mara13437851 : RT @ChiodiDonatella: #COVID, RIUNIONE A #PALAZZOCHIGI PER POCHI INTIMI: #CONTE, #MAGGIORANZA E #CTS Ma com'era la favoletta del dialogo co… - MenegazziMarina : RT @tempoweb: #Governo allo sbando, #Conte ne farà di tutti i colori per tenerci rinchiusi @Storace #dpcm #4gennaio -