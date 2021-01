Nuovo Dpcm, ipotesi “zona bianca” dal 15 gennaio: di cosa si tratta e come funzionerebbe (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine del decreto Natale, dopo pochi giorni, il 15 gennaio, scade anche l’ultimo Dpcm e il governo sta lavorando alle nuove misure, quelle ponte dall’Epifania a metà mese e quelle successive a quella data. Una delle ipotesi in campo, con il ritorno ai classici tre colori per fasce di rischio (rosso, arancione, giallo) è l’introduzione di un quarto colore: la zona bianca (o verde) per i territori con gli indicatori migliori. Se la proposta dovesse concretizzarsi, queste novità verrebbero formalizzate in un Nuovo Dpcm o in un decreto legge a ridosso del 15 gennaio (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La proposta di Franceschini L’idea della zona bianca dal 15 gennaio arriva dal ministro della Cultura Dario Franceschini e avrebbe l’appoggio del ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine del decreto Natale, dopo pochi giorni, il 15 gennaio, scade anche l’ultimoe il governo sta lavorando alle nuove misure, quelle ponte dall’Epifania a metà mese e quelle successive a quella data. Una dellein campo, con il ritorno ai classici tre colori per fasce di rischio (rosso, arancione, giallo) è l’introduzione di un quarto colore: la(o verde) per i territori con gli indicatori migliori. Se la proposta dovesse concretizzarsi, queste novità verrebbero formalizzate in uno in un decreto legge a ridosso del 15 gennaio (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La proposta di Franceschini L’idea delladal 15 gennaio arriva dal ministro della Cultura Dario Franceschini e avrebbe l’appoggio del ...

