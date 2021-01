Nuovo DPCM ipotesi dopo il 7 gennaio 2021: nuova zona rossa e gialla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bollettino di inizio anno ci dice che ieri sono stati quasi 15 mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con il totale dall’inizio dell’emergenza sale a quota 2.155.446 contagiati. Attualmente risultano positivi 576.214 persone: 23.075 ricoverati con sintomi, 2.583 in terapia intensiva. I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 102.974. La Regione con più casi è il Veneto: 3.419 contagi. Alla luce di questi numeri, ancora gravi è in arrivo un provvedimento-ponte per il periodo tra il 7 gennaio e il 15, cioè nell’intertempo tra la fine del decreto e l’ultimo DPCM. Riunione tra Governo e Regioni per spostamenti (che dovrebbero essere vietati), coprifuoco nei fine settimana con zone arancioni e dilemma scuola che dovrebbe riaprire il 7 con almeno il 50% in presenza. C’è chi chiede di aspettare – temendo una ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bollettino di inizio anno ci dice che ieri sono stati quasi 15 mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con il totale dall’inizio dell’emergenza sale a quota 2.155.446 contagiati. Attualmente risultano positivi 576.214 persone: 23.075 ricoverati con sintomi, 2.583 in terapia intensiva. I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 102.974. La Regione con più casi è il Veneto: 3.419 contagi. Alla luce di questi numeri, ancora gravi è in arrivo un provvedimento-ponte per il periodo tra il 7e il 15, cioè nell’intertempo tra la fine del decreto e l’ultimo. Riunione tra Governo e Regioni per spostamenti (che dovrebbero essere vietati), coprifuoco nei fine settimana con zone arancioni e dilemma scuola che dovrebbe riaprire il 7 con almeno il 50% in presenza. C’è chi chiede di aspettare – temendo una ...

