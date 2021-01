Nuovo Dpcm in arrivo, Campania verso “zona bianca”: tutte le riaperture (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il periodo natalizio ormai sta volgendo al termine. Con l’arrivo dell’epifania è in scadenza anche l’ultimo Dpcm emanato da Conte e il governo già sta lavorando per introdurre nuove restrizioni in tutto il paese per continuare la lotta al coronavirus. Domani, 5 gennaio, è atteso infatti il Nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute, per stabilire in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il periodo natalizio ormai sta volgendo al termine. Con l’dell’epifania è in scadenza anche l’ultimoemanato da Conte e il governo già sta lavorando per introdurre nuove restrizioni in tutto il paese per continuare la lotta al coronavirus. Domani, 5 gennaio, è atteso infatti ilmonitoraggio Iss-ministero della Salute, per stabilire in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, ipotesi “zona bianca” dal 15 gennaio: di cosa si tratta e come funzionerebbe - DoctorSassaroli : Ridicoli [Nuovo Dpcm e ordinanza ponte 7-15 gennaio/ Misure: coprifuoco h20 e stop spostamenti] - anna_sandry : RT @LisciaMaurizio: Vi prego, se sarà istituita una #zonabianca nel nuovo #DPCM, ricordatevi delle università. Riaprite i nostri atenei e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO Covid, oggi vertice sulle misure post – Epifania: in arrivo provvedimento “ponte” in serata

ITALIA – È previsto in giornata un altro vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si lavora per chiudere a breve lor ...

Vittorio Cecchi Gori e il nuovo amore: «Si chiama Barbara, ha 32 anni e sogna di fare l'attrice»

Vittorio Cecchi Gori, a 78 anni, ha ritrovato l'amore. Il produttore cinematografico, dopo le grandi storie con Rita Rusic e Valeria Marini, avrebbe ritrovato la felicità accanto ad ...

ITALIA – È previsto in giornata un altro vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si lavora per chiudere a breve lor ...Vittorio Cecchi Gori, a 78 anni, ha ritrovato l'amore. Il produttore cinematografico, dopo le grandi storie con Rita Rusic e Valeria Marini, avrebbe ritrovato la felicità accanto ad ...