Nuovo Dpcm, il Ministro Speranza vuole bar e ristoranti chiusi il prossimo weekend (Di lunedì 4 gennaio 2021) Allo studio del Governo un Dpcm contenente nuove misure restrittive che potrebbero essere imposte al Paese dopo la scadenza del Decreto Natale, prevista per il 7 gennaio. Le restrizioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus durante le festività natalizie non saranno le ultime. La notizia era nell'aria, ma da ieri piovono conferme L'articolo proviene da Leggilo.org.

