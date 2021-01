Nuovo dpcm dopo il 15 gennaio, ipotesi “zona bianca” e come funziona (Di lunedì 4 gennaio 2021) La proposta di una “zona bianca” è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini, che ha trovato una sponda nel ministro della Giustizia Bonafede. Nelle Regioni in cui il virus circola meno potrebbero riaprire non solo i luoghi della cultura, come cinema, teatri, sale da concerto, musei, ma anche palestre e piscine. Mentre bar e ristoranti potrebbero riaprire senza limiti di orario, nel rispetto naturalmente delle misure di sicurezza, come il distanziamento sociale, l’obbligo di mascherina, e il divieto di assembramenti. La zona bianca potrebbe essere introdotta già nel prossimo dpcm. La chiamano zona bianca oppure verde. E il governo la vuole introdurre a partire dal 15 gennaio per consentire in alcune aree ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) La proposta di una “” è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini, che ha trovato una sponda nel ministro della Giustizia Bonafede. Nelle Regioni in cui il virus circola meno potrebbero riaprire non solo i luoghi della cultura,cinema, teatri, sale da concerto, musei, ma anche palestre e piscine. Mentre bar e ristoranti potrebbero riaprire senza limiti di orario, nel rispetto naturalmente delle misure di sicurezza,il distanziamento sociale, l’obbligo di mascherina, e il divieto di assembramenti. Lapotrebbe essere introdotta già nel prossimo. La chiamanooppure verde. E il governo la vuole introdurre a partire dal 15per consentire in alcune aree ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Corriere : Ipotesi zona rossa in tutta Italia nel week end 9 e 10 gennaio - aspettaaspetta : RT @tempoweb: #Montesano accusa: io minacciato di morte. E sul #Covid non dicono tutta la verità #vaccino #novax #4gennaio #dpcm #conte ht… - a_meluzzi : RT @ChiodiDonatella: #COVID, RIUNIONE A #PALAZZOCHIGI PER POCHI INTIMI: #CONTE, #MAGGIORANZA E #CTS Ma com'era la favoletta del dialogo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO Restrizioni Covid, Speranza: “Probabile zona rossa per 9 e 10 gennaio”

ovvero è più probabile la proroga delle misure del Dpcm tuttora in vigore. Tra giovedì e venerdì l’Istituto Superiore di Sanità fornirà al Governo il nuovo Report. Tutti i presidenti di ...

Covid, ipotesi "provvedimento ponte" dal 7 al 15 gennaio

Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti.

ovvero è più probabile la proroga delle misure del Dpcm tuttora in vigore. Tra giovedì e venerdì l’Istituto Superiore di Sanità fornirà al Governo il nuovo Report. Tutti i presidenti di ...Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti.