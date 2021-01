Nuovo Dpcm 15 gennaio, ipotesi zona bianca: musei, cinema e palestre aperti (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Epifania non porterà via tutte le restrizioni, come fa con le feste. Alla mezzanotte del 7 gennaio scadrà il ‘Decreto Natale’, ma il governo sta studiando nuove misure da introdurre fino al 15 gennaio, data in cui entrerà in vigore il Nuovo Dpcm. L’ipotesi sul tavolo dell’esecutivo è quella di proporre nel wekeend del 9 e 10 gennaio la zona arancione per tutta l’Italia. Il calendario di chiusure dal 7 al 15 gennaio è in fase di studio, ma tra le idee c’è anche quella di una cosiddetta ‘zona bianca’ da proporre nel Nuovo Dpcm per le zone del paese meno a rischio. Una proposta avanzata dal ministro Dario Franceschini “per dare una nuova speranza ai cittadini”, scrive il Corriere della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Epifania non porterà via tutte le restrizioni, come fa con le feste. Alla mezzanotte del 7scadrà il ‘Decreto Natale’, ma il governo sta studiando nuove misure da introdurre fino al 15, data in cui entrerà in vigore il. L’sul tavolo dell’esecutivo è quella di proporre nel wekeend del 9 e 10laarancione per tutta l’Italia. Il calendario di chiusure dal 7 al 15è in fase di studio, ma tra le idee c’è anche quella di una cosiddetta ‘’ da proporre nelper le zone del paese meno a rischio. Una proposta avanzata dal ministro Dario Franceschini “per dare una nuova speranza ai cittadini”, scrive il Corriere della ...

È allo studio del governo infatti la possibilità di istituire, con il nuovo Dpcm, una zona bianca Covid, il cui significato è intuitivo: nelle parti d’Italia in cui il contagio ha frenato in modo ...

Il governo varera' nuove misure ''ponte'' valide tra il 7 e il 15 gennaio

Le nuove misure che il governo Conte dovrebbe varare per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio: il premier non molla sulle scuole ...

