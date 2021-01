Nuovo Decreto: zona gialla "rinforzata", week-end 9-10 gennaio arancione. Ecco le regole (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Nuovo Decreto è realtà : il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri sera per le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio, e fino al 15. Via libera al Decreto con le nuove... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè realtà : il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri sera per le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6, e fino al 15. Via libera alcon le nuove...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - rtl1025 : ?? #ZonaGialla rafforzata nei giorni feriali e zona arancione nel fine settimana. È l'impostazione del nuovo… - BabboleoNews : #Decreto 'ponte' valido fino al 15 gennaio in attesa del nuovo #Dpcm, prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei gior… - infoitinterno : Ecco il nuovo decreto anti-Covid. La Calabria a rischio zona arancione -