Nuovo decreto Covid, Cdm alle 21. Le ultime news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gennaio 2021 - Si stringe sulle Nuovo misure per limitare la diffusione del Covid , in un contesto nel quale i contagi non sembrano calare . Si va verso un decreto ad hoc - e non un'ordinanza ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gennaio 2021 - Si stringe sullemisure per limitare la diffusione del, in un contesto nel quale i contagi non sembrano calare . Si va verso unad hoc - e non un'ordinanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Il dopo lockdown, nuovo vertice sulle misure, si lavora alla nuova 'ordinanza ponte' Agenzia ANSA Nuovo Dpcm 7 gennaio: ipotesi zona rossa weekend 9 e 10. Alcune regioni cambieranno fascia

Vertice nella notte tra l'Esecutivo e i governatori, le ultime notizie: zona gialla tra 7 e 8 gennaio, poi fine settimana in rosso. "Un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fascia" ...

Nuove misure da 7 gennaio, riunione con Conte e Cdm: cosa succede

Verso un Consiglio dei ministri stasera alle 21 sulle misure anti-Covid. E' quanto si apprende da fonti di governo. Sul tavolo l'ipotesi di procedere con un decreto - e non con un'ordinanza del minist ...

