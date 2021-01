“Nuove restrizioni in tutta Italia”. Covid, stretta del governo: cosa succede nei prossimi giorni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Italia in zona gialla per 2 giorni con il nodo scuola da sciogliere. Poi il weekend del 9-10 gennaio in zona arancione -se non rossa- con misure e regole più restrittive per spostamenti, bar e ristoranti con l’obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus. E’ il quadro che si delinea in vista della scadenza del decreto Natale, in vigore fino al 6 gennaio, dopo una domenica di riunioni e confronti che hanno coinvolto il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capidelegazione della maggioranza, il Cts e in serata le regioni. I colloqui delle ultime 24 ore sono serviti per analizzare la situazione dell’emergenza Covid, caratterizzata secondi gli ultimi dati quotidiani da 14.425 contagi rilevati su 102.974 tamponi, con l’indice di positività attorno al 13,8%. Le ipotesi sul tavolo prevedono la possibilità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)in zona gialla per 2con il nodo scuola da sciogliere. Poi il weekend del 9-10 gennaio in zona arancione -se non rossa- con misure e regole più restrittive per spostamenti, bar e ristoranti con l’obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus. E’ il quadro che si delinea in vista della scadenza del decreto Natale, in vigore fino al 6 gennaio, dopo una domenica di riunioni e confronti che hanno coinvolto il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza, i capidelegazione della maggioranza, il Cts e in serata le regioni. I colloqui delle ultime 24 ore sono serviti per analizzare la situazione dell’emergenza, caratterizzata secondi gli ultimi dati quotidiani da 14.425 contagi rilevati su 102.974 tamponi, con l’indice di positività attorno al 13,8%. Le ipotesi sul tavolo prevedono la possibilità di ...

HuffPostItalia : Nuove restrizioni fino al 15/1, weekend arancione. La scuola riparte il 7, fra le resistenze - fanpage : Italia verso nuove restrizioni - borghi_claudio : @Riga_11 No si sbaglia, gli effetti di quelle sono già stati denunciati in tempo reale: - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Le minacce di Trump per “trovare i voti” | La terza ondata in Europa | Il vaccino nel mondo | Il Governo studia nuove re… - discordoconme : RT @Twittaia1: Nuove restrizioni per non disperdere i sacrifici fatti durante le precedenti nuove restrizioni. Anche queste adottate per no… -